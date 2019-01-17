Мэр Саратова нарвался на грубого водителя маршрутки

Мэр Саратова Михаил Исаев неприятно удивлен грубостью водителя, а также техническим и санитарным состоянием салона маршрутки, на которой он ехал на работу с окраины города, передает РИА Новости.

Из-за проблем с уборкой снега на дорогах города с 9 по 14 января глава Саратова добирался на работу на общественном транспорте, инспектируя его работу на маршрутах из отдаленных микрорайонов.

По словам Исаева, санитарное и техническое состояние салона микроавтобуса, в котором он ехал, отвратительное. "Несмотря на то, что это импортный и относительно новый автомобиль: грязно, темно, из окон ничего не видно, так как они "пестрят" какими-то рекламными наклейками. Водитель грубил пассажирам", — сказал мэр Саратова.

Он потребовал немедленно разобраться, почему подобные случаи имеют место быть, почему машины выходит на линию в неудовлетворительном состоянии, почему водитель считает возможным так некорректно себя вести.