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17 января 201909:40

"Вы с ума сошли?!": ударившую пятиклассницу учительницу отстранили от работы

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Ударившую пятиклассницу учительницу тольяттинской школы на время служебной проверки отстранили от работы, сообщили представители городской администрации. Инцидент попал на видео.

"Учитель по биологии (завуч) побила пятиклассницу за то, что она рисовала. Ученики пишут с разных классов, что такое поведение у данного "учителя" проявляется неоднократно", — написал обнародовавший запись автор, пожелавший остаться неизвестным.

 

Предыстория конфликта остается туманной. На кадрах видно, как педагог школы №93 в Тольятти сначала сбрасывает со стола ученицы предметы, а потом дает девочке несколько пощечин со словами: "Я хочу, чтобы ты вела себя как положено, как девочка".

Ролик стал причиной срочного совещания в администрации города, по итогам которого учительницу отстранили от работы на время служебной проверки. При этом и.о. руководителя городского департамента образования Ларисы Лебедевой подчеркнула, что при любых обстоятельствах действия педагога считает недопустимыми.

Несколько выпускников школы в комментариях уточнили, что "с этой учительницей такое не первый раз". "Может спокойно вызвать ученика к доске, а если тот не выучил, то может взять и со всей дури головой об учебники ударить. Одному мальчику так разбили нос", — заметила Полина Т.

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