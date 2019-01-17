Соглашение по Brexit: Тереза Мэй сохранила пост премьера с перевесом в 19 голосов

Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра Великобритании. Накануне ее правительство преодолело вотум недоверия. Голосование были инициировано лейбористами, а поводом стали переговоры с ЕС по Brexit. План премьера сочли невыгодным и слишком мягким даже ее коллеги по партии.

До приставки "экс" премьер-министра Терезу Мэй отделило всего 19 голосов. Парламент все же дал ей зеленый свет. Но, судя по результатам, положение теперь совсем шаткое.

Активней всех конфликт разжигал Джереми Корбин, хотя ему это и по должности положено — он лидер оппозиции Ее Величества, глава теневого кабинета, то есть готов возглавить кабмин в случае победы на досрочных выборах. Но, увы, ждать все же придется до 2022 года.

"Неделю назад парламент осудил саму идею по Brexit без соглашения. Прежде чем приступить к какому-либо позитивному обсуждению по поводу дальнейших действий, правительству необходимо избавиться от самой перспективы катастрофического выхода из ЕС без соглашения", — заявил Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии.



Тереза Мей устояла, но 21 января нужно снова держать оборону — парламент будет обсуждать новые поправки в соглашение по Brexit. Пока Лондон разводится с Брюсселем по жесткому сценарию, без договоренностей — "уходить, так уходить". В запасе, правда, еще есть последний аргумент.

Совсем крайний вариант — это оттянуть выход Британии из ЕС. Но тогда нужно получить согласие всех 27 стран Союза. В Брюсселе нехотя и очень сухо вспомнили о формальности: мол, сначала направьте официальное письмо и укажите причины, а мы подумаем. И, быть может, продлим срок до 2020 года.

Европа не раза давала понять — менять соглашение она не намерена. Слишком много сил ушло, за 2 года согласован текст почти на 600 страниц. Чем удивит Мэй парламентариев, не ясно. Но она сразу заявила, что готова к диалогу.

"Я разочарована лидером Лейбористкой партии, он принял недальновидное решение не участвовать в обсуждении. Но наши двери всегда открыты. Никто не говорит, что это простое задание, но мы должны действовать в национальных интересах. Необходимо прийти к консенсусу во время исторического голосования. В 2016 году страна решила покинуть Евросоюз. И сейчас пришло время всем объединиться, поставить во главу интересы граждан и исполнить их волю", — сообщила премьер-министр Тереза Мэй.

А вот бизнес резких движений не делает. Фунт стерлингов торгуется в нейтральной зоне, хотя за прошлый год инвесторы вывели из фондов британских акций рекордные 10 миллиардов долларов. Видимо, как и политики, решили дождаться 21 января.