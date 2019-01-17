ГПУ проводит обыск у адвоката Вышинского

Следователи Генеральной прокуратуры Украины проводят обыск у Андрея Доманского — адвоката главного редактора "РИА Нoвости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, пока он находится в Херсоне, знакомится с материалами дела и ждет очередного судебного заседания, ГПУ пришла с обыском к нему домой и в офис, а также к его помощнику.



Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая. Его обвиняют в государственной измене, а позже в незаконном обороте оружия. Как сообщает РИА Новости, сейчас он находится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.