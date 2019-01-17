Япония недовольна пограничной проверкой рыбаков у Южных Курил

Япония заявила протест России в связи с проверкой российскими пограничниками рыбаков этой страны в районе Южных Курил, передает РИА Новости.

В японском МИД сочли действия российской стороны неприемлемыми, пояснив, что 7 января рыболовный траулер "Касугамару-18" по двустороннему соглашению о рыболовстве промышлял в районе четырех островов, на которые претендует Япония​​​. Российские пограничники сопроводили траулер в порт на Кунашире, после чего был отпущен.

Япония рассматривает Южные Курилы — острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи — собственной территорией, настаивая на их "возвращении".

Между тем, позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними не подлежит сомнению.