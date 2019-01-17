Экс-чемпион теннисного Australian Open Вавринка проиграл Раоничу

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнира "Большого шлема", выбыл из борьбы в мужском одиночном разряде победитель Australian Open-2014 швейцарец Стэн Вавринка. Он проиграл в упорном поединке канадцу Милошу Раоничу.

Вавринка, который выиграл за карьеру три "Шлема", в последние полтора сезона испытывал проблемы со здоровьем и на сей момент не входит в список "сеяных" на турнире в Мельбурне и пытается вернуться в верхнюю часть рейтинга АТР.

Тем не менее, на нынешнем австралийском "Шлеме" Вавринка уже во втором раунде попал на 16-ю ракетку турнира Раонича и проиграл ему в четырех сетах. Все они завершились укороченными тай-брейками, в которых удача была на стороне канадца – 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 7:6 (13:11), 7:6 (7:5).

Результаты других матчей Australian Open-2019 с участием фаворитов мужского турнира: Кеи Нисикори (Япония, "посев" №8) – Иво Карлович (Хорватия) — 6:3, 7:6, 5:7, 5:7, 7:6.