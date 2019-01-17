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17 января 201911:51

Госдума: в ПАСЕ не ехать, денег не платить

Global Look Press

Государственная дума выступила против возвращения к работе в Парламентской Ассамблее Совета Европы и возобновления выплаты Россией взносов.

В парламентском заявлении отмечается, что никаких существенных подвижек в позиции Ассамблеи нет. В связи с этим Дума не видит оснований для возвращения российской делегации. Документ был поддержан всеми четырьмя фракциями, сообщает "Интерфакс".


Депутаты напомнили, что ПАСЕ грубо нарушила права России как члена Совета Европы, лишив ее парламентскую делегацию возможности голосовать и участвовать в работе руководящих органов Ассамблеи. В связи с этим более половины состава судей Европейского суда по правам человека были избраны без участия российских представителей, что ставит под вопрос легитимность решений суда в отношении России.

"Мы не требуем для себя каких-либо преференций, а действуем в интересах обеспечения равных прав парламентариев всех стран представлять интересы своих избирателей", — подчеркнули депутаты.

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году якобы из-за нарушения норм международного права. Два года назад Москва заморозила выплату членских взносов в Совет Европы до восстановления полномочий российской делегации.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что генсек ПАСЕ прислал в Думу письмо с предложением направить российскую делегацию на сессию ассамблеи, которая откроется 21 января.

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