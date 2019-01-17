У жителей Стерлитамака из кранов потекла голубая вода

Пенящаяся голубая вода пошла из кранов в нескольких многоэтажках Стерлитамака. Удивительного цвета жидкость, многим напомнившая морскую лазурь на курортах Латинской Америки, озадачила не только местных жителей, но и управляющую компанию — вразумительного ответа, откуда взялась "незамерзайка" в раковинах, там дать так и не смогли.

Кадры с пенящейся водой выложила семья, проживающая в доме 34а по проспекту Ленина. Однако позже выяснилось, что аналогичную картину наблюдают у себя в квартирах и жильцы соседних многоэтажных домов.

Недоумевают по поводу случившегося не только сотрудники управляющей компании, но и местного водоканала. По их данным, назвать проблему массовой нельзя — якобы это был единичный случай.

"Это случилось после того, как управляющая компания отключала в стояке квартиры воду во время ремонта. Скорее всего, из сливного бачка затянуло в кран воду с чистящим средством", — рассказал представитель компании.

