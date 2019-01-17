В Лионе загорелось здание университета. Прогремели взрывы

В Лионе в районе Виллербан утром 17 января загорелось здание биологического корпуса в кампусе университета. Как сообщают французские СМИ, были слышны хлопки и взрывы. Квартал, в котором произошло ЧП, оцеплен.

Люди эвакуированы, на месте работают спасательные службы. Сообщается, что в здании проводились ремонтные работы по укреплению кровли. Там хранились газовые баллоны.

Во французских СМИ и соцсетях появилось видео ЧП.

Elles ont la chatte en feu vos petites sœurs à l'université de Lyon ce matin pic.twitter.com/DkXj2bRgAG — René Burban (@ReneBurban1935) 17 января 2019 г.

Important incendie sur la campus de la Doua au Nord de Lyon pic.twitter.com/XkMiGOPc9D — Florent Derue (@florentderue) 17 января 2019 г.

По предварительным данным, пострадали три человека, передает "Россия 24",