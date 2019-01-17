Даниил Медведев победил Харрисона и пробился в третий круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга россиянин одержал победу над американским соперником Райаном Харрисоном.

Медведев не дал усомниться в своем превосходстве и был сильнее во всех партиях. В каждой из них он побеждал с одинаковым и комфортным счетом – 6:3, 6:3, 6:3. Для успешного завершения поединка 19 номеру мирового рейтинга хватило 1 часа 33 минут.

В матче третьего круга Медведев встретится с французским теннисистом Давидом Гоффеном – 21 номером посева Australian Open. Встреча состоится 18 января.