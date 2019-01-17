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17 января 201912:45

Australian Open. Русский австралиец выбил седьмую ракетку турнира

EPA

Во втором круге мужского турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису произошла первая довольно громкая сенсация: обладатель седьмого номера "посева" австриец Доминик Тим не справился с русским австралийцем Алексеем Попыриным, который попал в сетку по Wild Card.

Попырин, который родился в 1999 году в семье русских, перебравшихся на Зеленый континент, проводит свой первый взрослый турнир "Большого шлема", удостоившись персонального приглашения от организаторов Australian Open. В своей юниорской карьере он добивался победы на французском "Шлеме" в 2017 году.

В Мельбурне Алексей, у которого 149-й номер рейтинга АТР, уже добился большого успеха. В первом круге домашнего турнира он переиграл немца Мишу Зверева, который стоит на 80 позиций выше него в классификации тура. Теперь Попырин выиграл и у игрока Топ-10. Счет матча с Тимом – 7:5, 6:4, 2:0 (отказ).

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