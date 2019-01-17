Рэмзи сменил "канониров" на "Старую синьору"

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Уэльса Аарон Рэмзи продолжит карьеру в "Ювентусе". Валлийский хавбек уже прошел медицинский осмотр в одной из частных клиник Мадрида и поставил подпись под договором с туринским клубом.

Официально Рэмзи присоединится к своему новому клубу по окончании нынешнего сезона, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на журналиста Sky Sport Italia Джанлуку Ди Марцио. Известно, что контракт Рэмзи со "Старой синьорой" будет долгосрочным. Он вступит в силу сразу по истечении текущего контракта с "канонирами" – летом 2019 года.

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что валлиец свяжет себя с "Юве" на 5 лет. По условиям соглашения он будет зарабатывать 8 миллионов евро в год, что будет являться второй зарплатой в клубе после португальца Криштиану Роналду.