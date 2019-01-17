В ГУМе женщина насмерть подавилась едой

В ГУМе женщина скончалась, подавившись едой.

Инцидент произошел в кафе "Фестивальное" 16 января. Женщина (1951 года рождения) зашла в кафе вместе со своей подругой. Во время обеда она поперхнулась едой, в результате скоропостижно скончалась. Смерть наступила в результате механической асфиксии.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по данному факту проводится проверка.