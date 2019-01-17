На видео попали кадры, как из горящего офисного здания в Перми выпрыгнула женщина

В Перми пожарные продолжают тушить пожар в офисном центре, который загорелся днем 17 января. В здании располагается несколько кафе, магазин, офисы компаний и стоматологическая клиника. Есть пострадавшие и госпитализированные.

По сведениям местных СМИ, короткое замыкание, из-за которого начался пожар, произошло в офисе PR-агентства.

Как рассказала местному порталу 59.ru сотрудница расположенной в этом же здании танцевальной школы, три девушки – сотрудницы этого агентства – сами выпрыгнули из окна, не дождавшись пожарных.

В местном сообществе в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, как девушка прыгает из окна горящего помещения.

Еще на одном видео, снятом очевидцем, пытаются спасти беременную молодую женщину, но прыгать на растянутую ткань она не решается. Вскоре приносят приставную лестницу, по которой ее удается спустить из окна.

Ликвидация пожара продолжается. В ней задействовано 8 единиц техники и 24 человека личного состава.

По последним данным, пострадали 14 человек. Четверо госпитализированы, передает "Интерфакс".