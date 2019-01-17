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17 января 201914:30

Умер последний фронтовой оператор Борис Соколов

В Москве ушел из жизни последний советский оператор документального кино, ветеран Великой Отечественной войны Борис Соколов. До своего 99-летия он не дожил меньше месяца.

"Нас постигла тяжелая утрата. Скончался Борис Александрович Соколов — наш старший товарищ и верный друг", — говорится в сообщении на сайте Союза журналистов Москвы.

Борис Соколов — выпускник операторского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК). С сентября 1941 года по 1944 год работал на Алма-Атинской студии документальных фильмов. А затем был направлен на 1-й Белорусский фронт. В 1945 году служил в киногруппе Забайкальского фронта.

Соколов был одним из операторов, снимавших подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии и Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Кадры, снятые им на фронте, были включены в документальные фильмы "Знамя победы над Берлином водружено", "Берлин", "Разгром Японии" и другие.

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