Чудака Кузьмича - актера Бычкова мать перед смертью "передала" третьей жене

Несмотря на то, что к моменту съемок "Особенностей национальной охоты" Виктор Бычков сыграл немало ролей, для миллионов зрителей он, прежде всего, Кузьмич.

"Мне б корову на дальний кордон переправить" и другие фразы этого чудаковатого персонажа не оставляют равнодушными. А ведь в 24 года, пережив неудачу при поступлении в театральный, Бычков видел жизнь лишь в мрачных тонах, страдая от того, что ему "никогда не стать актером".

Однако вскоре произошло трагическое событие, после которого, однако, Виктор вновь решил попробовать свои актерские способности. И эта попытка увенчалась успехом.

Там же, в театральном, он встретил свою первую жену Наталью. Правда, брак их продлился недолго, а после развода Виктор так и не видел рожденного в этом союзе сына Гришу.

Со второй супругой – актрисой Еленой Симоновой отношения начались с того, что Бычков, который не хотел идти на первое свидание, приврал. Сказал, что он заболел. Но когда через час Елена приехала к нему сама и привезла связанные для него шарф и шапку, Виктор решил жениться.

В этом браке у Быкова и Симоновой родились Ася и Федя. Однако отношения сохранить не удалось. Позже Виктор не мог простить себе то, что, приревновав Елену, "случайно ей изменил".

Третья супруга пришла в его жизнь случайно. Виктор, который был нежно привязан к своей маме, опасался после перенесенного инсульта оставлять ее надолго одну. Когда актеру надо было уехать на съемки на три дня, он попросил посидеть с мамой знакомую девушку Полину.

Вернувшись домой, Виктор увидел довольную, накормленную маму, чисто убранную квартиру. Оказалось, Полина очень понравилась маме Бычкова.

А через две недели после этого ее не стало. "У меня было чувство, что она с одних женских рук передала меня на другие", – признается Виктор Бычков.

Размышляя о своих отношениях с женщинами после встречи с Полиной, актер говорит: "Я был гуленой, а потом вдруг выяснилось, что я однолюб".

Почему распался его первый брак, и он больше не видел старшего сына? Что заставило Виктора с малого возраста "зарабатывать копеечку", и почем ушел из семьи его отец? Кем работал Бычков в молодые годы, когда разуверился в своих способностях стать актером и из-за чего едва не утонул на съемках "Особенностей национальной рыбалки"?

Об этом и не только Виктор Бычков рассказал Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".