Биатлон. Промах на стрельбище лишил Логинова подиума

В немецком местечке Рупольдинг с опозданием на сутки стартовал пятый этап биатлонного Кубка мира. Первым номером программы стала перенесенная из-за погодных условий спринтерская гонка мужчин. Победил норвежец Йоханнес Бе, наш Александр Логинов – пятый.

Этап в Рупольдинге всегда смакует биатлонное действо, расписывая на первые дни по одной гонке. На сей раз неблагоприятные природные условия заставили организаторов перенести мужской спринт на сутки вперед и сильный пол лишь на несколько часов опередил с началом турнира женщин.

За сборную России на десятке с двумя огневыми рубежами бежали Логинов (стартовый номер №26), Дмитрий Малышко (№28), Евгений Гараничев (№29), Матвей Елисеев (№54), Максим Цветков (№84) и Семен Сучилов (№102).

По традиции все или почти все в спринте решает стрельба: каждый промах дает штрафной круг на 250 метров и это почти наверняка лишает промахнувшегося шансов на успех. Так, в частности, случилось с Логиновым, который уже на первом рубеже пустил одну из пуль в "молоко" и в результате остановился в двух шагах от подиума.

У Елисеева и Гараничева также по одному промаху и итоговые места соответственно, Малышко промахнулся дважды и занял 50-ю строчку протокола. Цветков стрелял лучше всех партнеров по команде, но бежал не слишком споро и занял 49-е место. Сучилов провалил стрельбу лежа (3 промаха) и сразу опустился в глубины протокола, финишировав в итоге на 97-м месте.

Борьбу за награды повели норвежские братья Бе, немец Бенедикт Долль и француз Мартен Фуркад. В итоге Йоханнес даже с промахом сумел опередить своего старшего родственника Тайрея в борьбе за золото, а немецкий "стреляющий лыжник" с тем же результатом на стрельбище был, тем не менее, чуть быстрее обладателя Кубка мира из Франции. Отметим, что Фуркад пока даже при идеальной стрельбе не может соперничать с фаворитами сезона в беге.