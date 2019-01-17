Такси-ловушка: водитель заблокировал двери и заставлял пассажирку оплатить его штрафы

В Москве готовится очередной иск против агрегатора такси. Водитель запер пассажирку в своей машине и требовал оплатить его штрафы. Угрозы, оскорбления и даже драки — пользователи такси чуть ли не ежедневно выкладывают в Сеть шокирующие истории своих поездок. Но агрегаторы от конфликтов, как правило, самоустраняются, предлагая пассажиру самостоятельно разбираться с водителем. Теперь все должно измениться.

В тот вечер Илона возвращалась домой из гостей. Такси вызвала через популярный агрегатор. Как только села в машину, водитель начал обвинять девушку в том, что ему пришлось ждать целых 10 минут, предлагал оплатить штраф за стоянку в неположенном месте. Как только перешел на угрозы, девушка включила диктофон.



"Он увидел в зеркало, что запись идет диктофонная, соответственно, тут же припарковался, заблокировал дверь, начал требовать, чтобы я стерла эту запись", — рассказывает она.

- Довезите меня, пожалуйста, до дома.

- Нет! Удалить будете, я вас довозить буду.

Водитель Халим Усмонов обещал высадить пассажирку посреди трассы, угрожал, а когда довез до места, опять заблокировал дверь. Открыл лишь после того, как девушка сообщила, что скинула геолокацию и номер машины своим знакомым.

"У меня была стрессовая ситуация, в такие ситуации я не попадала еще ни разу, шок. И я это поняла не сразу, а только когда уже вышла из машины и меня колотило!" — говорит Илона Федотова.

Мы связались с Усмоновым по телефону. Он, судя по всему, даже не понял, что вел себя как-то не так.

- Десять минут ждал, 10 минут! Я просто стоял в нехорошем месте, я мешал другим, уже сфотографировали меня три-четыре раза!

Илона намерена добиваться не только компенсации морального вреда в суде, но и возбуждения уголовного дела. По мнению адвокатов, основания для этого есть.

"Угрозы и оскорбления сыпались на протяжение всего маршрута движения автомобиля. Ограничение свободы, права на передвижение и, самое важное, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорит адвокат Тимур Маршани.

Неадекватное поведение таксистов — уже давно не редкость. В ноябре прошлого года водитель Сергей Фомин избил пассажирку после того, как она возмутилась манерой его вождения. Сломанный нос, перелом ноги и многочисленные ушибы — девушка провела несколько месяцев в больнице.

Как правило, в таких ситуациях к ответственности привлекают самих таксистов, а не перевозчиков. Коммерсанты, прячась за модное слово "агрегатор", по сути, снимают с себя ответственность, говоря, что лишь передают заказы таксопаркам. Но юристы уверены, что агрегаторы тоже должны отвечать за действия водителей.

"Когда вы в приложении нажали кнопку, в этот момент вы заключили устный договор фрахтования. Цену установил "Яндекс", Uber, Gett и прочее, они полностью должны нести ответственность", — говорит правозащитник Елена Гращенкова.

Но ситуация должна поменяться с этого года: правительство возложило функции контроля за перевозками на Роспотребнадзор. Ведомство теперь имеет право регулярно проверять перевозчиков и агрегаторы, и даже инициировать иски в суд от лица пассажиров. А перед Илоной компания-агрегатор просто извинилась и уведомила, что Халим Усмонов навсегда отключен от сервиса.