В Интернете собирают голоса за отставку иркутского губернатора, убившего медведя

Все больше пользователей интернета поддерживают петицию об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко на сайте change.org. Это реакция людей на видео, на котором глава региона вместе с другими чиновниками хладнокровно убивают спящего в берлоге медведя в январе 2017 года.

Охота на этого хищника зимой запрещена, напоминает телеканал "Россия 24". После публикации ролика представитель КПРФ Левченко сначала назвал зверя "шатуном", а затем утверждал, что запись была сделана в другое время, когда можно охотиться.

В петиции также предлагается полностью запретить пережиток XIX века — охоту на медведя, поскольку медведь является символом страны. Под обращением уже поставили подписи более 27 тысяч человек.



Автор петиции Александр Солуков требует наказать за подлую охоту на спящего зверя Левченко и его подельников. Видео с охоты появилось накануне Нового года. При этом Левченко застрелил медведя на глазах у своих внуков. После появления видео охоты для проверки обстоятельств ее проведения было возбуждено уголовное дело. Уголовный кодекс предполагает наказание до 5 лет колонии. При этом охотники заявили, что специально подсунули для охоты иркутскому губернатору уже мертвого медведя.