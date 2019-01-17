В столице раскрыли кражу сотен тележек из супермаркета: весь процесс снимала камера

В столице раскрыли необычную кражу: из супермаркета за одну ночь пропали две с половиной сотни тележек. Оказалось, весь процесс был снят камерой наблюдения.



Методично, до самого утра, сотрудники магазина партиями вывозили тележки из подсобных помещений. Всю длинную вереницу они переправили в пункт приема металлолома — и получили прибавку к зарплате почти в миллион рублей, после чего сразу уволились.

О том, что в этом месте установлена камера, грузчики просто не знали. Теперь им придется компенсировать магазину ущерб.