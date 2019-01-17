Спасенная из огня беременная пермячка родила

Женщина, спасенная из пожара в пермском бизнес-центре, родила: ее жизнь и жизнь ребенка вне опасности, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местных врачей.



Здание на улице Монастырской в Перми вспыхнуло 17 января примерно в полдень по московскому времени. Локализовать пожар удалось менее чем за час. Спасатели эвакуировали 14 человек, среди которых была и беременная женщина. Пострадавших нет.