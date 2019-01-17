ММА. Алексей Буторин начал подготовку к бою с испанским "Аллигатором"

Центральным боем турнира ACA 93, который пройдет 16 марта в Санкт-Петербурге, станет поединок известного российского тяжеловеса и нокаутёра Алексея Буторина против испанца Даниэля Толедо. Гость с Пиренеев имеет у себя на родине прозвище "Аллигатор".

Толедо — непростой соперник, признался Буторин: "Я видел его в боях с Тиаго Сильвой и с Амирханом Гулиевым. Он — неуступчивый, бьющий, любит порубиться, идет в размен, не боится этого. Довольно-таки опасный оппонент. По стилю мы с ним чем-то похожи. Думаю и зрители будут довольны".

"Конечно, пока драться мне удобнее с ударниками, — признается россиянин. – С другой стороны, мы не можем выстроить весь свой карьерный путь так, как нам комфортно. В смешанных единоборствах это невозможно, тут пришел и будь готов работать с ударниками и борцами. Были бои, где мне не хватало навыков борьбы, но это только мои трудности".

Сам боец признался, что в "подгонке" непосредственно перед матчем менять ничего не собирается: "По борьбе продолжаю работаю с Шарапом Гитиновым. Борьба идет сложно, вроде бы понимание есть, но не надо останавливаться. Главное, не допустить ошибку, которую сделал несколько боев назад, когда увлекся борьбой и изменил приоритеты в подготовке. В результате ударной технике отвел недостаточно времени. Нужно понимать, что за маленький промежуток времени существенных знаний и навыков набрать невозможно. Если бы было бы так просто, пошел, позанимался месяц и стал борцом. Это не сработает. Залог успеха — постоянно трудиться".

Говоря о своем переходе в тяжелый вес, Буторин отметил, что он сложился удачно: "Подготовка к предыдущему бою с Кори Хэндриксом получилось комфортная и физически, и психологически. Подошел к поединку спокойным, сконцентрированным, не переутомленный гонкой веса. Но, нужно признаться, что Хэндрикс не был силен в борьбе. Поэтому только будущие бои покажут, хватит ли мне сил, хватит ли физики в борьбе с лучшими".