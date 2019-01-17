"Йокерит" перебросал "Амур" в Хабаровске

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась на Дальнем Востоке. В Хабаровске "Амур" и финский "Йокерит" забросили друг другу по четыре шайбы, но победитель выявился после серии буллитов. Точнее оказались гости.

Хоккеисты "Амура" вели в счет 2:0, но гости смогли отыграться едва начался заключительный период. "Перестрелка" продолжилась, и до финальной сирены соперники поочередно забивали друг другу, завершив основное время матча ничьей – 4:4. В дополнительное время никто не забил. А победу "джокерам" в серии буллитов принес бросок Брайана О'Нила.

"Йокерит" благодаря победе над дальневосточным соперником набрал 66 очков и приблизился в таблице Западной конференции к ярославскому "Локомотиву" на расстояние одного балла. Тем не менее, финский клуб продолжает занимать четвертую строчку. "Амур" же с 32 очками продолжает находиться в конце таблицы Востока. Они располагаются на 12 месте.