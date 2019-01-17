Новости Спорт

Все видео этой рубрики
17 января 201915:47

"Йокерит" перебросал "Амур" в Хабаровске

jokerit.com

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась на Дальнем Востоке. В Хабаровске "Амур" и финский "Йокерит" забросили друг другу по четыре шайбы, но победитель выявился после серии буллитов. Точнее оказались гости.

Хоккеисты "Амура" вели в счет 2:0, но гости смогли отыграться едва начался заключительный период. "Перестрелка" продолжилась, и до финальной сирены соперники поочередно забивали друг другу, завершив основное время матча ничьей – 4:4. В дополнительное время никто не забил. А победу "джокерам" в серии буллитов принес бросок Брайана О'Нила.

"Йокерит" благодаря победе над дальневосточным соперником набрал 66 очков и приблизился в таблице Западной конференции к ярославскому "Локомотиву" на расстояние одного балла. Тем не менее, финский клуб продолжает занимать четвертую строчку. "Амур" же с 32 очками продолжает находиться в конце таблицы Востока. Они располагаются на 12 месте.

Сейчас

16:52

Пожар в типографии в Петербурге: обрушились перекрытия, есть пострадавшие

15:30

Путин прокатил Вучича на своем "Аурусе"

15:02

Спасенная из огня беременная пермячка родила

14:05

Умер последний фронтовой оператор Борис Соколов

13:23

В Перми горит офисный центр

13:12

В ГУМе женщина насмерть подавилась едой

12:51

Жильцы полуразрушенного дома в Шахтах возвращаются в квартиры

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин прокатил Вучича на своем лимузине Aurus

Путин прокатил Вучича на своем лимузине Aurus

1 час назад
Спасенная из огня беременная пермячка родила

Спасенная из огня беременная пермячка родила

1 час назад
Читайте Sputnik: Facebook заблокировал семь сайтов агентства

Читайте Sputnik: Facebook заблокировал семь сайтов агентства

45 минут назад
Умер последний фронтовой оператор Борис Соколов

Умер последний фронтовой оператор Борис Соколов

2 часа назад
Госдума: в ПАСЕ не ехать, денег не платить

Госдума: в ПАСЕ не ехать, денег не платить

5 часов назад
Российские пограничники опровергают заявления о задержании японских рыбаков у Курил

Российские пограничники опровергают заявления о задержании японских рыбаков у Курил

35 минут назад
Мэр Саратова нарвался на грубого водителя маршрутки

Мэр Саратова нарвался на грубого водителя маршрутки

6 часов назад
Чудака Кузьмича - актера Бычкова мать перед смертью "передала" третьей жене

Чудака Кузьмича - актера Бычкова мать перед смертью "передала" третьей жене

2 часа назад
Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

14.01.2019 08:45
Живем на чемоданах: решение о расселении дома в Магнитогорске встретили с радостью

Живем на чемоданах: решение о расселении дома в Магнитогорске встретили с радостью

7 часов назад
Блогеры перекрыли движение на Новом Арбате ради съемок клипа

Блогеры перекрыли движение на Новом Арбате ради съемок клипа

1 час назад
Убийцам фигуриста Дениса Тена дали по 18 лет колонии

Убийцам фигуриста Дениса Тена дали по 18 лет колонии

2 часа назад
Берлускони будет баллотироваться в Европарламент

Берлускони будет баллотироваться в Европарламент

1 час назад
"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

2 часа назад
"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

14.01.2019 13:06
Пьяные охранники обчистили вверенный им супермаркет в Химках

Пьяные охранники обчистили вверенный им супермаркет в Химках

7 минут назад
Нет денег - нет света: в Чите депутат предложила отключать электричество в бараках

Нет денег - нет света: в Чите депутат предложила отключать электричество в бараках

41 минута назад
Роботизированное ископаемое: существо, жившее 300 миллионов лет назад, прошлось по беговой дорожке

Роботизированное ископаемое: существо, жившее 300 миллионов лет назад, прошлось по беговой дорожке

1 час назад
Врачи: иркутским школьницам стало плохо от волнения перед прививкой

Врачи: иркутским школьницам стало плохо от волнения перед прививкой

1 час назад
В столице раскрыли кражу сотен тележек из супермаркета: весь процесс снимала камера

В столице раскрыли кражу сотен тележек из супермаркета: весь процесс снимала камера

2 часа назад
В Интернете собирают голоса за отставку иркутского губернатора, убившего медведя

В Интернете собирают голоса за отставку иркутского губернатора, убившего медведя

2 часа назад
За месяц в России подорожали автомобили 26 брендов

За месяц в России подорожали автомобили 26 брендов

2 часа назад
В ГУМе женщина насмерть подавилась едой

В ГУМе женщина насмерть подавилась едой

3 часа назад
Спешивший в больницу реанимобиль сбил женщину на переходе в Челябинске

Спешивший в больницу реанимобиль сбил женщину на переходе в Челябинске

3 часа назад
Жильцы полуразрушенного дома в Шахтах возвращаются в квартиры

Жильцы полуразрушенного дома в Шахтах возвращаются в квартиры

4 часа назад
В Лионе загорелось здание университета. Прогремели взрывы

В Лионе загорелось здание университета. Прогремели взрывы

4 часа назад
У жителей Стерлитамака из кранов потекла голубая вода

У жителей Стерлитамака из кранов потекла голубая вода

4 часа назад
Стареют ли насекомые? Биологи нашли ответ

Стареют ли насекомые? Биологи нашли ответ

4 часа назад
Средство от гипертонии нашли в слюне обыкновенного вампира

Средство от гипертонии нашли в слюне обыкновенного вампира

5 часов назад
Юбилейный титул Криштиану Роналду: 25-й клубный трофей за карьеру

Юбилейный титул Криштиану Роналду: 25-й клубный трофей за карьеру

5 часов назад
Рассекречен новый бюджетный кроссовер Chevrolet

Рассекречен новый бюджетный кроссовер Chevrolet

6 часов назад
Соглашение по Brexit: Тереза Мэй сохранила пост премьера с перевесом в 19 голосов

Соглашение по Brexit: Тереза Мэй сохранила пост премьера с перевесом в 19 голосов

6 часов назад
Инвалиду из Подмосковья помогли собрать 4 млн рублей на выплату ипотеки

Инвалиду из Подмосковья помогли собрать 4 млн рублей на выплату ипотеки

6 часов назад
ГПУ проводит обыск у адвоката Вышинского

ГПУ проводит обыск у адвоката Вышинского

6 часов назад
Зима у полярного круга

Зима у полярного круга

6 часов назад
Павел Дуров пообещал исполнить мечты пользователей Telegram

Павел Дуров пообещал исполнить мечты пользователей Telegram

6 часов назад
Соседство на 4 миллиарда долларов: Покемоны и Гарри Поттер для смартфонов

Соседство на 4 миллиарда долларов: Покемоны и Гарри Поттер для смартфонов

6 часов назад
Вести.net: Harman показала цифровое будущее автомобилей

Вести.net: Harman показала цифровое будущее автомобилей

6 часов назад
Посмотрите, как 126 автомобилей дымят покрышками на рекорд Гиннесса!

Посмотрите, как 126 автомобилей дымят покрышками на рекорд Гиннесса!

7 часов назад
"Вы с ума сошли?!": ударившую пятиклассницу учительницу отстранили от работы

"Вы с ума сошли?!": ударившую пятиклассницу учительницу отстранили от работы

7 часов назад
В Москве избили курдского журналиста

В Москве избили курдского журналиста

7 часов назад
Депортированные из Таиланда Лесли и Рыбка летят в Москву

Депортированные из Таиланда Лесли и Рыбка летят в Москву

8 часов назад
В омском цирке ягуар напал на дрессировщика

В омском цирке ягуар напал на дрессировщика

8 часов назад
В Венгрии задержали главного футбольного хакера Руи Пинту

В Венгрии задержали главного футбольного хакера Руи Пинту

9 часов назад
17 января Госдума примет решение об отказе направления делегации в ПАСЕ

17 января Госдума примет решение об отказе направления делегации в ПАСЕ

9 часов назад
Из-за циклона на Дальнем Востоке закрыты дороги, отменены занятия в школах

Из-за циклона на Дальнем Востоке закрыты дороги, отменены занятия в школах

9 часов назад
На место схода оползня на Бурее направлены беспилотник "Орлан" и снегоходы "Буран"

На место схода оползня на Бурее направлены беспилотник "Орлан" и снегоходы "Буран"

9 часов назад
Минфин США опять продлил срок завершения сделок с En+ и "Русалом"

Минфин США опять продлил срок завершения сделок с En+ и "Русалом"

9 часов назад
Власти США подозревают китайскую корпорацию Huawei в шпионаже

Власти США подозревают китайскую корпорацию Huawei в шпионаже

9 часов назад
Нынешнее извержение Шивелуча может оказаться очень мощным

Нынешнее извержение Шивелуча может оказаться очень мощным

9 часов назад
Конгрессмены намерены допросить переводчиков, работавших на встречах Путина и Трампа

Конгрессмены намерены допросить переводчиков, работавших на встречах Путина и Трампа

10 часов назад
Захватившие россиян пираты потребовали выкуп

Захватившие россиян пираты потребовали выкуп

10 часов назад