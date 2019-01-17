Берлускони будет баллотироваться в Европарламент

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, бессменный лидер партии "Вперед, Италия", намерен участвовать в выборах в Европарламент в конце мая 2019 года.

Как передает ТАСС, об этом 82-летний политик проинформировал мировую общественность на одном из партийных мероприятий на Сардинии.

По словам Берлускони, он решился на такой шаг, "чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться".

С 1994 года он трижды возглавлял кабинет министров Италии. При этом Берлускони стал единственным премьер-министром страны, которому удалось проработать весь положенный пятилетний срок с 2001 по 2006 год.