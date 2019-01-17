Сотрудники МЧС спасли заплутавшую байкальскую нерпу от ворон

Сотрудник МЧС спасли молодую байкальскую нерпу, которая попала в ледяную ловушку и едва не стала жертвой ворон. Возвращение животного в родную среду сняли на видео.

Занесенного в Красную книгу России эндемика обнаружили днем 11 января в четырех километрах от берега в районе Слюдянки. Нерпа не могла пробить 10-сантиметровый лед, чтобы уйти под воду, при этом ее то и дело атаковали вороны.

Спасатели около суток прождали, надеясь, что пресноводный тюлень все же сможет уплыть, но после отогнали агрессивных птиц и на носилках доставили животное на берег, где оказали первую помощь. Для нерпы возвели временное жилище, чтобы она могла набраться сил, а спустя четыре дня выпустили на волю.