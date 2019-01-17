Российские пограничники опровергают заявления о задержании японских рыбаков у Курил

Пограничная служба ФСБ не задерживала японских рыбаков 7 января в районе Курильской гряды. В ведомстве пояснили, что в этом районе находились пять кораблей. Всего один из них не имел разрешения на промысел. Но даже этих рыбаков никто не арестовывал: разбирательство провели в море, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ.

Пограничники возбудили дело против капитана шхуны "Касуга Мару" по административной статье "нарушение требований или условий лицензии на деятельность во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне России".

Напомним, министерство иностранных дел Японии объявило, что 7 января российские пограничники арестовали два рыбацких судна страны восходящего солнца. Их направили в порт Южно-Курильска для расследования.