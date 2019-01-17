Поднять пособие родителям детей-инвалидов: депутаты Госдумы отмолчались
В Госдуме 17 января, спустя почти год после внесения, депутаты обсуждали законопроект о поднятии до уровня МРОТ пособия родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.
Об их борьбе за то, чтобы пособие, которое не индексировалось уже больше пяти лет, наконец, подняли, Вести.Ru и некоторые другие СМИ писали не раз.
Активисты собрали огромное количество подписей под петицией в Интернете и передали их властям, проводили согласованные пикеты, писали многочисленные письма в разные инстанции.
В некоторых регионах – на региональном же уровне – их услышали, и где есть возможность, дали доплаты из местных бюджетов.
Однако на федеральном уровне мытарства этих людей продолжаются. В Минтруде ссылаются на то, что нет строки в бюджете, в бюджет строка не может попасть, потому что нет законопроекта. Законопроект (от ЛДПР) год назад подготовили, но до него у депутатов никак не доходили руки. Несколько раз его обсуждение откладывалось.
Когда же дошли, то оказалось, что судьба родителей, каждый день которых, по сути, это подвиг, более трех сотен депутатов оставила равнодушными.
Судя по трансляции из Госдумы от 17 января (обсуждение на записи с 12-й минуты), лишь несколько депутатов с пониманием отнеслись к проблемам родителей (зачастую – матерей-одиночек), которые не имеют возможности работать, потому что ежедневно и ежечасно ухаживают за своими детьми-инвалидами, получая пособие ниже МРОТ.
Другие же, судя по некоторым выступлениям, до сих пор не разобрались в проблеме и не отличают пособие на детей-инвалидов от пособия для родителей, которые за ними ухаживают.
Результат голосования по законопроекту № 386154-7 "О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы" говорит сам за себя. В зале присутствовали на этот момент больше 400 депутатов (по информации от источника, 413). Из них проголосовали лишь 95. Остальные предпочли отмолчаться.
Гражданский активист Светлана Штаркова, которая сама воспитывает особенного ребенка и уже несколько лет борется за поднятие этого пособия, в комментарии Вестям.Ru рассказала, что люди, конечно, надеялись до последнего и очень разочарованы: "больше года борьбы – зря".
Но, говорит Штаркова, они не намерены опускать руки и будут пытаться найти возможности подать в Госдуму новый законопроект и стараться привлекать внимание властей к своей проблеме.
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