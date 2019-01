Власти Ямайки выпускают регги-клипы, чтобы рассказывать гражданам об инфляции

Представители ямайского Центробанка запустили необычную просветительскую программу. Они рассказывают населению об инфляции с помощью регги-песен. Цель акции – просветить людей о важности низкой инфляции, сообщает Quartz.

Первый ролик из цикла появился в Сети еще в конце 2018 года. "Регги – это сердцебиение страны, а инфляция – это пульс экономики", — рассказывается в ролике.

Герои остальных видео поют о том, что низкая и стабильная инфляция для Ямайки так же важна, как басовая партия в регги-музыке.

