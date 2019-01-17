Пожар в типографии в Петербурге: обрушились перекрытия, один человек погиб

Один человек погиб и несколько пострадали в результате пожара в типографском комплексе на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Отмечается, что пламя охватило площадь в 100 квадратных метров с последующим обрушением перекрытий между вторым и третьим этажами на площади 60 квадратных метров.

Из горящего здания эвакуированы более 30 человек. Трое из них доставлены в больницу. Очевидцы сообщают о резком запахе жжёной пластмассы рядом с местом возгорания.

Пожару присвоен 2 ранг сложности. Над его ликвидацией работают 105 пожарных и 23 единицы спецтехники.