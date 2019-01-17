Билла Гейтса сфотографировали в очереди в дешевую забегаловку

"Вот как ведут себя по-настоящему богатые люди", — написал у себя в "Фейсбуке" житель американского Сиэтла Майкл Галос, который случайно встретил на улице основателя Microsoft Билла Гейтса. Тот стоял в очереди в дешевую забегаловку.

На опубликованном ниже фото миллиардер запечатлен в обычной одежде в очереди в закусочную Dick’s.

Автор фото прокомментировал снимок следующим образом: "У тебя состояние в 100 миллиардов долларов, ты возглавляешь крупнейшую благотворительную организацию в истории, но все равно стоишь в очереди за бургером, картошкой и колой в Dick’s, как и мы все".

Это далеко не первый случай, когда Билл Гейтс "снисходит" до простых смертных. В частности, бизнесмен известен тем, кто каждый год дарит подарки пользователям форума Reddit.