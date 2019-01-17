После 15 лет "идеального" брака муж заподозрил, что пятеро детей - не его

В "Прямом эфире" разбирают скандал в семье Сидоровых. Эту пару долгие годы знакомые считали идеальной: он – ученый-физик, она — учительница начальных классов. 15 лет брака и пятеро детей. Поездки в Европу, отдых на море, собственные дома за границей. Но внезапно отец семейства заподозрил, что дети – не его, и теперь требует анализ ДНК у "неверной" жены Алины.

Она пришла в студию программы и рассказала, что боится за себя и за жизнь своих детей. По ее словам, муж Иван с тремя старшими детьми оскорбляют и даже избивают ее.

Они с супругом много раз расходились, но каждый раз она возвращалась, потому что этого хотели дети.

Женщина терпела, но поняла, что устала быть жертвой и теперь намерена отстаивать свою честь.

Она говорит, что сама перебивалась случайными заработками, а ее супруг – "тиран" и "профессиональный тунеядец".

Алина рассказывает, что семья жила на деньги других людей – в частности, им помогали ее родители.

"Иван бил меня, если я отказывала ему. Я всегда знала, что буду жива, пока рожаю ", – жалуется Алина, которую поражают заявления мужа, будто она "нагуляла" детей.

Иван же уверяет, что жена лично рассказывала ему о своих любовниках, а некоторые из них даже звонили ему. Именно они, говорит муж, дарили ей дома за рубежом и оказывали материальную помощь детям.

Иван подозревает, что это подарки были не просто так.

Председатель движения "Матери России" Валентина Петренко пообещала взять это дело на рассмотрение и обраться в Генпрокуратуру, поскольку ее, прежде всего, в этой ситуации волнует судьба детей. "Мы должны принять меры, иначе загубим пять человеческих душ", – считает Петренко.

Что говорят люди, знающие эту семью лично? Кто из супругов говорит правду, а кто лжет? Почему Иван, если он подозревает жену в изменах, на самом деле не хочет уходить от нее? И что показал тест ДНК? Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".