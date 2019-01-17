Покупатель едва не попал под колеса влетевшей в магазин машины

Саратовский водитель не совладал с управлением и влетел в магазин, чудом не подмяв под колеса покупателя. Камера наблюдения зафиксировала ДТП.

Авария произошла вечером 16 января на улице Плякина, где расположен супермаркет "Пятерочка". На кадрах видно, как внутрь проходит покупатель, а спустя секунду в двери врезается Hyundai Tucson.

Владелец последнего заявил о технической неисправности машины, которая к его удивлению вылетела на тротуар, потом протаранила и магазин. Инцидент обошелся без пострадавших, но двери и шкаф для временного хранения мужчине придется ремонтировать за свой счет.