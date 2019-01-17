"Нафтогаз" заявил об аресте активов "Газпрома"

"У "Газпрома" за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов", — заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Он добавил, что "Нафтогаз" добился ареста активов на сумму, которая превышает присужденные украинской компании Стокгольмским арбитражем 2 миллиарда 560 миллионов долларов.

Стокгольмский арбитраж вынес решение по хозяйственному спору "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам на транзит и поставки газа через Украину, напоминает РИА Новости. "Газпром" решение Стокгольмского арбитража опротестовал, но не дожидаясь завершения юридических процедур, Киев начал принудительное взыскание средств.

"Мы уже начали их получать: списываем избыточные средства, которые нам "Газпром" переводил за транзит", — пояснил глава "Нафтогаза".

Кроме того, "Нафтогаз" арестовал имущество российской компании в шести странах, а в трех из них – Голландии, Швейцарии и Великобритании – готовятся слушания в суде о принудительной продаже российских активов. Киев в сентябре 2018 года добился отмены запрета на попытки ареста активов "Газпрома" в апелляционном суде Швеции. Продать имущество "Газпрома" с торгов Андрей Коболев рассчитывает в течение года.

"Газпром" намерен оспорить обеспечительные меры по требованиям "Нафтогаза" в Швейцарии, Британии и Нидерландах.

Арбитражный суд Стокгольма обязал "Газпром" выплатить 2 миллиарда 560 миллионов долларов за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году. При этом сама Украина выплачивать деньги "Газпрома" за нарушение пункта контракта "Бери или плати" по поставкам газа категорически отказывается.

Более того, в 2018 году "Нафтогаз Украины" затеял новое разбирательство с "Газпромом". Украинская компания требует со своего российского партнера пересмотра тарифов на транзит газа в 2018-2019 годах задним числом и компенсации "недоимок" еще примерно на 11,6 миллиарда долларов. Из всего этого складывается впечатление, что основным бизнесом для "Нафтогаза Украины" становятся не поставки газа и его транзит, а "паразитическое зарабатывание" на "Газпроме" в судах.