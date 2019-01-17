Кузьмина выиграла спринт в Рупольдинге, Миронова – 12

В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону. Состоялся спринтерский заезд в женском одиночном катании. Победительницей стала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Она преодолела дистанцию в 7,5 километров за 19 минут 15,1 секунды.

Второе место заняла итальянка Лиза Витоцци, которая отстала от победительницы на 11,5 секунды. Третье место завоевала шведская биатлонистка Ханна Эберг, которая финишировала спустя 29,1 секунды после Кузьминой. Все призеры не допустили на огневом рубеже ни одного промаха.

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, с одним промахом продемонстрировавшая 12 результат. Екатерина Юрлова-Перхт заняла 24 место (отставание +1.26,2, 1 промах), Анастасия Морозова — 32 (+1.39,5 – 1), Евгения Павлова финишировала на 43 строчке (+1.56,1 – 0), Лариса Куклина – на 48 (+1.59,2 – 1), а Маргарита Васильева – на 87 (+3.14,4 – 4).