Хакеры опубликовали крупнейшую базу аккаунтов в истории

Киберзвломщики обнародовали один миллиард уникальных комбинаций паролей и адресов электронных почт. Хакеры назвали ее "Коллекция № 1". Изначально в базе было 2,6 миллиарда пунктов.

О крупнейшей в истории подобной утечке рассказал в своем блоге американский эксперт по интернет-безопасности Трой Хант.

По словам Ханта, удалив повторявшиеся строки, он насчитал 1,1 миллиарда уникальных комбинаций электронных адресов и паролей.

"Коллекцию" опубликовали на облачном сервисе MEGA и одном из хакерских форумов.

Злоумышленники могут использовать обнародованные данные при авторизации пользователя на сайтах.

Эксперт заявил, что в "Коллекцим № 1" содержится более 2 тысяч утечек, которые ранее уже публиковались.

В 2013 году атака хакеров на Yahoo затронула 3 миллиарда пользователей, однако тогда взломанные данные не утекли в открытый доступ.

На сайте Троя Ханта можно поверить, находился ли ваш email в одной из утекших баз данных.