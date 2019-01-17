Кубок Азии. Сборная Японии без поражений прошла групповой этап

В Объединенных Арабских Эмиратах близится к завершению групповой этап Кубка Азии по футболу. В рамках группы "F" состоялся заключительный поединок, в котором встречались лидеры – сборные Японии и Узбекистана, которые накануне досрочно обеспечили себе место в плей-офф.

Футболисты Узбекистана первыми забили благодаря голу Эльдора Шомуродова, выступающего за российский "Ростов". Однако японские футболисты нашли в себе силы не только сравнять счет, но и выйти вперед. Сборная Японии одержала победу после голов Йосинори Муто и Цукасы Сиотани. Как итог, 2:1 в пользу японцев.

В еще одном матче группы "F" сборная Омана обыграла Туркменистан (3:1).

По итогам трех игр группового этапа Япония набрала максимальные 9 очков, заняв первое место, Узбекистан стал вторым с 6 баллами. Оман с тремя очками занял третью строчку и продолжит борьбу в плей-офф благодаря наилучшим показателям среди всех команд, занявших третьи места. Туркменистан с тремя поражениями покидает турнир.