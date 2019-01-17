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17 января 201919:41

Настю Рыбку из Таиланда депортировали в Москву

Instagram/Настя Рыбка

В Москву прилетели освобожденные из тайской тюрьмы и депортируемые из Таиланда в Россию Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов. Они больше известны как Настя Рыбка и Алекс Лесли. Самолет Boeing-777 с Лесли и Рыбкой, а также еще пятью фигурантами дела о секс-тренингах в Паттайе на борту, приземлился в Шереметьеве.

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич была приговорена к 9 месяцам тюрьмы. Этот срок она провела за решеткой еще во время следствия по делу, напоминает "Интерфакс". За истечением срока давности она даже была освобождена за уплату штрафа в 3100 долларов США. Аналогичный приговор получили называющий себя тренером по личностному росту Александр Кириллов по кличке Алекс Лесли и еще пятеро участников секс-тренингов для российских туристов.

Полиция Таиланда провела рейд в одном из отелей Паттайи 25 февраля 2018 года. Слушатели сек-тренинга были допрошены и отпущены. А вот десятерых организаторов задержали. Им вменялась незаконная предпринимательская деятельность в Таиланде.

Широкую известность Настя Рыбка получила после того, как занималась любовью напротив здания Белого дома в Москве. Так она хотела якобы отомстить своему хорошему знакомую. Работающему в правительстве. Кроме того, фамилии Кириллова и Вашукевич оппозиционер Алексей Навальный связал с личной жизнью российского олигарха Олега Дерипаски. Дерипаска подал в Усть-Лабинский суд в Краснодарском крае иск о защите чести и достоинства. Его возмутила публикация в соцсетях без его согласия материалов о личной жизни предпринимателя, фотографий и видео.

Суд взыскал с Рыбки и Лесли по 500 тысяч рублей на компенсацию морального вреда в пользу российского бизнесмена. Сейчас у правоохранительных органов России претензий к Кириллову и Вашукевич нет.

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