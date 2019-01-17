Умерла красноярская пенсионерка-путешественница баба Лена

Известная путешественница 91-летняя Елена Ерхова, известная в социальных сетях как баба Лена, умерла в Красноярске.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал главный врач краевого клинического онкологического диспансера Андрей Модестов.

По его словам, пожилая женщина скончалась 17 января в отделении онкоторакальной хирургии. Модестов подчеркнул, что в конце декабря Ерхова поступила к ним из больницы скорой медицинской помощи в очень плохом состоянии.

"Делали все возможное. С субботы пошло ухудшение состояния, и сегодня она скончалась", — подытожил собеседник агентства.

Ерхова родилась в 1927 году в селе Малый Сурмет в Оренбургской области. С 1966 года жила в Красноярске. Она приобрела известность несколько лет назад, когда в социальной сети появились фотографии из ее поездок.



Женщина рассказала СМИ, что начала путешествовать в 83 года и с тех пор посетила много государств. Деньги на поездки она копила с пенсии и продажи цветов.

В конце декабря 2018 года она была госпитализирована в онкологический центр, где у нее был диагностирован рак легких четвертой степени.