Тайна пятого "Г" на видео: люди в форме выясняют, за что учитель бьет школьницу

Следственный комитет начал проверку инцидента, когда учительница биологии одной из школ в Тольятти ударила девочку прямо во время урока. Известно, что педагог уже отстранена от работы. О произошедшем стало известно благодаря видео, которое записали другие ученики класса. И как они сказали, этот случай был не первым.



На кадрах видео не просто учительница, а завуч школы. Она сначала скидывает с парты школьные принадлежности ученицы. А позже бьет девочку наотмашь по лицу.

- Вы что? С ума сошли?! – поражена школьница.

Возможно, о происшествии на уроке биологии в 5 "Г" так никто бы и не узнал. Если бы одноклассники не сняли происходящее на камеру смартфона. Они и выложили скандальные кадры в интернет.

"Создана приказом по школе конфликтная комиссия, в которую вошли психологи, представители школы. На период работы комиссии учительница отстранена от работы", — поясняет директор тольяттинской школы №93 Александр Родионов.

В школьных коридорах появились люди не в школьной форме: сразу несколько ведомств проводят проверки.

Следователи Следственного комитета России восстанавливают детально суть конфликта. В конференц-зал школы приглашают очевидцев происшествия — учеников 5-го "Г" класса вместе с родителями.

О том, что осталось за кадром, следователям рассказывает пострадавшая девочка Алина. По ее собственным словам, ей сделали три замечания. Девочка отвлекалась на уроке: сначала рисовала, позже точила карандаш и записывала что-то не по теме.

- Она нанесла тебе два удара? Сначала по левой щеке, а затем по правой.

- Да.

- А потом что произошло?

- После этого она хотела ударить меня еще раз. Но я попыталась убрать ее руки. Она взяла меня за воротник. Мне было трудно дышать. И я начала задыхаться, пыталась убрать ее руки, — дает показания следствию Алина.

Учитель биологии Валентина Якутина в педагогике 42 года. В этой школе она работает уже 16 лет.

"В любых случаях педагог должен оставаться педагогом. Что произошло в данной ситуации? Не хватило сил, терпения", — рассказывает замдиректора школы, учитель биологии Валентина Якутина.

- А что будет после проверки?

"Я покину школу", — твердо говорит Валентина Якутина.

Родители Алины в растерянности. Они предпочли бы мирно уладить ситуацию.

"Хотелось бы, чтобы не начались гонения на учителя. Он не так виноват, как оно кажется. Тут две стороны виноваты. Одна не сделала, другая не сдержалась", — подчеркивает мать Алины Вероника Ходомина.

Но ученики говорят, что это не первый случай, когда педагог, якобы, позволила себе выйти за рамки.

"Она взяла мальчика и ударила о парту. Не сильно!" – говорит одна из школьниц.

"Она разбросала все его учебники и стала бить о парту", — добавляет к ее рассказу другая девочка.

"Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В том числе и то, были ли подобные случаи ранее", — поясняет и.о. заместителя руководителя следственного отдела по автозаводскому району Тольятти Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Игорь Гапонов.

Впрочем, раньше ни директору школы, ни в отдел образования подобных жалоб не поступало. Во всем теперь предстоит разбираться не только следователям, но и учителям и родителям.