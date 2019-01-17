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Раскол в православном мире 22 минуты назад

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17 января 201921:19

Рада узаконила рейдерский захват церквей

Верховная Рада фактически узаконила захват раскольниками храмов канонической Украинской православной церкви. Принятый сегодня законопроект разрешает членам религиозных общин менять подчинение и переходить из одной церкви в другую на основании некоего общего собрания.

Вместе с новой церковью в село Еленовка привезли новую паству. Два автобуса националистов из "С-14". Они силой отняли храм и передали раскольникам: собрание как бы провели и как бы единогласно решили выйти из канонической православной церкви.


Сельский глава отправил в район протокол с подписями: 37 человек, которых в этом селе раньше никогда не видели. Местных жителей на этой криминальной сходке не было. Они собрались на следующий день.

Переходить к раскольникам отец Александр отказался. Внутрь храма его уже не пустили. Вещи пришлось забрать, службу отменить, но православная община в селе останется. Проводить богослужения теперь будут по домам.

"Мы остаемся в лоне украинской православной церкви под руководством владыки Климента, владыки Онуфрия. Не в той церкви, которая вчера получила томос, а в той церкви, которая функционирует уже на нашей территории больше тысячи лет", — говорит протоиерей Александр.

Мастер церковного раскола Порошенко продолжает гастрольный тур. Сопровождавший его Епифаний Думенко где-то потерялся. Просветительскую речь толкал старик Филарет. Он предложил украинской православной церкви с Украины уйти.

"Хотите жить в Украине, служить этому государству и этой земле. А если не хотите служить этому государству, то ищите себе место на земле в другом месте", — заявил Филарет.

Филарет говорит то, что хочет слушать Порошенко: раскол усилить, церкви отобрать. И не забыть отметить мудрость президента, который все это затеял. Пока Порошенко выступал с томосом в Житомире, депутаты узаконили рейдерский захват церквей.

"Я благодарю Верховную раду, которая несколько минут назад приняла закон, которым определяется механизм перехода. Для чего это делается? Для того, чтобы не пролилась кровь", — заявил Порошенко.

Спикер Парубий нервничал, от волнения еще больше заикался. Закон о переходе религиозных общин в объединенную раскольническую церковь с первого раза депутаты не приняли. Двух голосов не хватило.

"Я хочу напомнить Порошенко: Христос выгонял торговцев из храма. Жаль, что сегодня нет людей, которые бы выгнали Порошенко из храма, где он ведет политическую агитацию", — говорит лидер радикальной партии Олег Ляшко.

Ляшко хоть и высказывался против, но его фракция проголосовала за. Его поддержали "Батькивщина" Тимошенко, "Народный фронт" Яценюка и, конечно, партия Порошенко. Оппозиционный блок, все 28 депутатов, единогласно сказали нет антицерковному закону.

"Идет такое планомерное давление на каноническую церковь. Мы против того, чтобы государство вмешивалось в эти дела. Мы будем голосовать против этого закона", — заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрий Бойко.

Парубий протащил закон со второй попытки. Теперь все будет проходить не по сценарию силового захвата, а "по закону": привезенный десант из националистов и "патриотов" стамбульской церкви выгонит из храма местных жителей и проголосует так, как надо властям Украины.

"Предполагается, что две трети общины должны выразить свое согласие на переход в некоторую новую структуру, на перерегистрацию общины. Численно будут устраивать такие сборища, которые будут как бы формально говорить, что община перешла. Но просто это будут подставные лица, которые своими действиями формально делать возможной эту перерегистрацию", — уверен пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

После голосования поддерживавшие решение должны будут заверить протокол своими подписями. Регистрировать религиозные организации отныне поручено государственному органу по делам религий, то есть зависимым от президента чиновникам. Поэтому решение заранее известно.

"Предвыборная агитация слилась с церковным этим томосонесением. Все чиновники на местах стремятся каким-то образом подыграть президенту: насильно переводят наши общины во вновь созданную, но до сих пор незарегистрированную и практически несуществующую церковь", — объясняет глава пресс-службы Украинской православной церкви Василий Анисимов.

Объединенная раскольническая церковь теперь будет дважды зависимой: от государства, которое основательно вмешивается в религию, и от Константинополя, признав Варфоломея патриархом своей нации. Не о такой незалежности вещает с амвона украинский Президент.

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