Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьеве

Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, и Александра Кириллова (Алекса Лесли) задержали в московском аэропорту Шереметьево — сразу после того, как они прибыли из Таиланда, где они почти год провели в тюрьме. О задержании журналистам сообщила супруга Кириллова, передает "Интерфакс".

Их задержали. Они сидят в отдельной комнате. По словам Насти, им вменяют статью 240, пункт 2 (УК РФ), это вовлечение в занятия проституцией.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве приземлился самолет Boeing-777 с Лесли и Рыбкой, а также еще пятью фигурантами дела о секс-тренингах в Паттайе.