В Британии кормящая мать пробежала 430 километров и стала рекордсменкой

35-летняя жительница Эдинбурга Джасмин Пэрис стала первой женщиной, которая выиграла 430-километровый марафон Pennine Way. Его маршрут пролегает от британской деревни Идейл до границы с Шотландией, сообщает Guardian.

Пэрис не просто обошла всех соперников (как женщин, так и мужчин), преодолев дистанцию за 83 часа 12 минут и 23 секунды, но и на 12 часов побила предыдущий рекорд прохождения этого непростого маршрута.

Интересно, что значительную часть пути марафонцы преодолевают в темноте. Им приходится разрабатывать план, тщательно рассчитывая, когда и на сколько прилечь поспать.

Помимо этого, кормящей матери Джасмин Пэрис приходилось несколько раз останавливаться, чтобы сцеживать молоко и избежать мастита (у британки годовалая дочь).

Пэрис рассказала, что самой тяжелой для нее стала первая ночь вдали от дочери, но британка все равно нашла в себе силы продолжать. К концу марафона у Пэрис, правда, начались галлюцинации, но она смогла справиться и с этим.

Британка говорит, что с момента возвращения домой дочь не отходит от нее ни на шаг. "Больше я от нее не уйду", — говорит спортсменка.