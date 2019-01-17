Смертник взорвал машину в полицейской школе в Боготе: 9 погибших, 48 раненых

Груженый взрывчаткой фургон подъехал к кадетской полицейской школе имени Сантандера в Боготе. После того, как проверявшая собака обнаружила взрывчатку, водитель резко нажал на газ, сбил охранника и въехал во двор школы. Здесь машина взорвалась.

Погибло девять человек, включая самого смертника, не менее 48 ранены, сообщает РИА Новости. Среди жертв взрыва несколько кадетов и преследовавшие заминированную машину охранники. За несколько минут до взрыва на территории полицейской школы завершилась церемония присвоения званий выпускникам.

В Боготу экстренно возвращается президент Колумбии Иван Дуке Маркес. Он намерен встретиться с министром обороны Гильермо Ботеро и другими высшими офицерами, а также посетить место происшествия.

"Колумбия в печали, но не склонится перед насилием, — заявил глава государства, планировавший провести заседание совета безопасности в западном колумбийском департаменте Чоко. — Едем на место событий".

Президент Колумбии назвал теракт подлым. Он уверен, что все колумбийцы отвергают терроризм и едины в противостоянии ему.