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17 января 201921:53 Андрей Архипов

Устойчивость Рунета обеспечат на государственном уровне

Сергей Бобылев/ТАСС

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи получит поддержку готовящемуся законопроекту от представителей сразу пяти ключевых министерств и ведомств, отвечающих за информационную безопасность в России.

Федеральная служба охраны (ФСО), Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Минкомсвязь, Роскомнадзор и Россвязь однозначно высказались в поддержку идеи о формировании в стране такой системы контроля за интернет-трафиком, которая бы позволяла сохранить работоспособность всех пользователей любого уровня даже при условии отключения национальной сети от глобальной паутины.

“Интернет и в целом система связи настолько внедрены в социальную сферу нашего общества, настолько сильно влияет на промышленный потенциал государства, на различные экономические связи, что государство просто не имеет права, не может себе позволить делать так, чтобы сам интернет, другие элементы системы связи общего пользования РФ оставались без должного управления, без должного контроля”, — заявил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов.

Рядовым пользователям планируемые шаги госорганов вряд ли будут заметны, так как направлены они в основном на защиту коммуникационных связей и сетей информационного обмена внутри госструктур и предприятий, осуществляющих работу в интересах государственной безопасности. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать исходя из заявления Виталия Пугачёва, представлявшего на встрече ФСО.

“Единый порядок взаимодействия государственных органов с сетью Интернет определяет, что государственные органы взаимодействуют через российский государственный сегмент интернета”, — напомнил Пугачёв содержание указа президента РФ.

Фактически, целью законодателей является создание замкнутой структуры, базирующейся на использовании каналов Интернета, однако, исключающей трафик выходящий за пределы российской территории. К тому же, возможно это информационное пространство удастся обособить таким образом, чтобы оно имело ограниченное или хотя бы контролируемое число входов, для противодействия вирусным и хакерским атакам.

Получится ли при этом сохранить нынешние параметры быстродействия или доступность к актуальным базам данных, расположенным в открытых сегментах сети — это ещё предстоит решить.

Затраты по внедрению задуманных планов для операторов связи не будут “фатальными”, как выразился вице-премьер правительства Максим Акимов, заставив последних поволноваться. Такое определение финансовой нагрузки предполагает достаточно широкий диапазон трат. Однако Акимов добавил, что правительство постарается не перекладывать нагрузку по исполнению ожидаемых норм на коммерческие структуры.

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