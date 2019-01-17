Жириновский: Россия - это "Мерседес" последней модели, которому завидуют все "Запорожцы"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен намерением Польши требовать у России репараций за Вторую мировую войну. В программе "60 минут" политик объяснил, чем вызвана враждебная позиция по отношению к России, и сравнил страны с автомобилями.

"То, что против нас так много стран, доказывает нашу силу, наше богатство! Россия – огромная великая страна, где много талантливых людей, высочайшая культура. Это многих злит", — заявил Жириновский.

Для наглядности политик сравнил государства с автомобилями: "Есть страны – велосипед с моторчиком, "Запорожец", "Лада Калина". А есть – огромный "Аурус" или хотя бы всем известный "Мерседес". Так вот Россия – это "Мерседес" последней модели. Естественно, окружающие "Запорожцы" завидуют. Так всегда было".



"Польша должна относиться к России намного лучше. Они потеряли 20 процентов населения, фашисты могли полностью уничтожить Варшаву, но помешала Советская армия. Сохранилось огромное количество оборудования, заводы. Все поляки нас встречали с радостью, они понимали, что их освободили. И после этого нам говорят, что мы стали оккупантами!" — возмутился Жириновский.

Также политик отметил, что не стоит скрывать исторические документы: "Зачем мы засекречиваем документы? Нас встречали с цветами как освободителей, а мы скрываем. Почему? Это старая конспиративная модель. Все показать, как было!"

Ранее суд Польши признал неконституционным закон об Институте национальной памяти. Польские политики преподносят Россию как страну-захватчика, а в Сейме идет работа над законопроектом о военных репарациях. В ответ на это в Москве представили рассекреченный рапорт маршала Жукова об освобождении Польши в 1945 году.