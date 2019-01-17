КХЛ. ЦСКА забросил три шайбы в ворота "Автомобилиста"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно еще четыре встречи В Москве лидер Западной конференции ЦСКА обыграл идущий первым на Востоке "Автомобилист" со счетом 3:0.

Армеец Константин Окулов распечатал ворота армейцев на второй минуте. Закрепил победу ЦСКА в третьем периоде Антон Слепышев, сделавший дубль. ЦСКА набрал 86 очков и уверенно лидирует на Западе. "Астомибилист", в активе которого 79 очков, остался лидером Восточной конференции.

Подольский "Витязь" со счетом 2:1 обыграл в Нижнекамске местный "Нефтехимик". Гости вырвали победу в конце третьего периода. Алексей Макеев и Михал Ржепик ответили точными бросками на гол Рафаэля Бикмуллина. "Витязь" с 54 очками идет седьмым в Западной конференции. У "Нефтехимика" 40 очков, он остается 11 на Востоке.

СКА принимал московское "Динамо" и победил 3:1. У хозяев отличились Динар Хафизуллин, Павел Дацюк и Антон Белов. Единственный гол в составе "Динамо" на счету Дмитрия Кагарлицкого. У СКА 81 очко и второе место на Западе. Динамовцы идут пятыми, набрав 58 очков.

Омский "Авангард" в Балашихе проиграл ХК "Сочи" 2:4. У южан шайбы на свой счет записали Мартин Бакош, Станислав Бочаров, Шок Коллинз и Артем Томилин. У проигравших по разу отличились Тейлор Бек и Евгений Медведев. "Сочи", набравший 58 очков, замыкает восьмерку на Западе. У идущего вторым на Востоке "Авангарда" осталось 71 очко.