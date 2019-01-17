Полиция подтверждает: Рыбка и Лесли задержаны

Российские полицейские задержали Настю Рыбку и Алекса Лесли в московском аэропорту Шереметьево. Они проходят по уголовному делу "вовлечение в занятие проституцией", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по Москве.

Всего в отделение полиции доставили трех человек, которые прилетели из Таиланда, уточняют в правоохранительных органах. Идет следствие.

Напомним, в 2018 году тайские власти признали Настю Рыбку и Алекса Лесли виновными в организации незаконных секс-тренингов и приговорили к условным наказаниям. Также им грозила статья "нелегальная трудовая деятельность". Однако суд вынес оправдательный приговор по этому делу.