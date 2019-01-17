Эксперты WADA успешно завершили свою миссию в Москве

Рабочая группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершила работу по копированию базы данных московской антидопинговой лаборатории. Агентство признало миссию экспертов успешной.

Три эксперта WADA получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. информация была вывезена из России для проверки подлинности и подробного анализа. " Эти данные имеют решающее значение для открытия дел против спортсменов, подозреваемых в участии в широком применении допинга", — говорится пресс-релизе WADA.

Президент агентства Крэйг Риди высоко оценил работу экспертов, назвав их работу прорывом. "Мы добились реального прогресса. Тупик, связанный с доступом к данным бывшей московской лаборатории, преодолен", — приводит слова Риди РИА Новости.