КХЛ. "Металлург" победил в Риге

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге завершился встречей в Риге, где местное "Динамо" принимало магнитогорский "Металлург". Гости выиграли со счетом 2:0.

"Магнитка" перед поездкой в Латвию уступила ЦСКА и прервала свою 8-матчевую победную серию. В Риге гости одержали непростую победу и теперь могут начать новую серию. Первая шайба была заброшена только в третьем периоде. На 43 минуте чешский легионер Михал Булярж вывел уральцев вперед. Закрепил победу точным броском по пустым воротам Евгний Тимкин.

После победы с результатом 2:0 "Металлург" набрал 70 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. У "Динамо" 48 очков и девятая позиция на Западе.