ДТП в Тульской области: погиб полицейский, шесть человек получили травмы

В результате столкновения двух легковых автомобилей, одним из которых управлял подросток без прав, погиб сотрудник полиции, еще шесть человек получили травмы разной степени тяжести.

ДТП произошло в Киреевском районе Тульской области на 33-м километре трассы Тула — Новомосковск.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что причины столкновения двух автомобилей ВАЗ-2114 устанавливаются.

В одной из машин находились четыре сотрудника отделения полиции "Ильинское" и еще один мужчина, не являющийся полицейским. Правоохранители ехали по служебной необходимости, передает ТАСС.

Другой машиной управлял 17-летний водитель, у которого не было прав на управление автотранспортом. В автомобиле также находился15-летний пассажир.

О состоянии пострадавших информации нет.